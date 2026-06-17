Abdala cuestionó iniciativa de Negro sobre municiones; "estos temas no se solucionan cambiando las normas", dijo

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, cuestionó la iniciativa planteada por el ministro del Interior, Carlos Negro, para regular y limitar a través de un decreto la comercialización de municiones, con el objetivo de reducir la disponibilidad de balas para las armas ilegales que utilizan los delincuentes.

"Estos temas no se solucionan cambiando las normas o haciendo ajustes de tipo legislativo. Aquí, lo que hay que enfrentar es la ilegalidad, es el mercado negro, es la tenencia ilegítima de armas y eso es esencialmente un problema operativo. Eso tiene que ver con la gestión policial, con la gestión del Ministerio del Interior, con las incautaciones de armas que están ilegales en el mercado", indicó.

Según Abdala, estableciendo más requisitos a los actuales para el régimen de tenencia lícita de armas, se aumentan las cargas y las regulaciones a las personas que tienen el propósito de cumplir con la ley.

El nacionalista aseguró que analizará el proyecto con el que se cumple una promesa de Negro que anunció hace más de un año un proyecto para modificar el régimen de tenencia de armas.