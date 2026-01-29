El Ministerio de Transporte realiza trabajos de construcción de una nueva dársena de detención de ómnibus en los accesos a Montevideo. Las obras son en la Ruta 1, desde el puente sobre el arroyo Miguelete hasta el pasaje superior de la calle Capurro.
Obras en los accesos de Montevideo para readecuar parada de ómnibus afectan un carril
La obra es para construir una dársena y que la detención de los ómnibus sea más segura en ese punto de la ciudad.
El delegado de Seguridad, Américo Núñez, explicó que momentáneamente se elimina un carril, para poder trabajar.
Hasta que la obra esté pronta, la parada que funciona normalmente en este punto estará a 200 metros.
"En cuanto a la población, empresas de transporte, camiones, están todos avisados", aseguró Núñez.
