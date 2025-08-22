A un hombre de 70 años le rapiñaron el auto en Bello Horizonte y la Policía lo encontró poco después en Montevideo

A un hombre de 70 años lo rapiñaron cuando se encontraba en su casa a las 8:30 horas de este viernes en Bello Horizonte, Canelones. Tres delincuentes lo amenazaron –según su relato, no le mostraron arma de fuego– y le llevaron el auto, un Volkswagen Fox.
La rapiña ocurrió en la mañana de este viernes y, por cámaras de videovigilancia, la Policía observó el vehículo circulando por Montevideo. Hay dos detenidos.
Mediante cámaras de videovigilancia, sobre las 11:00 la Policía observó el vehículo circulando en Rafael y Aparicio Saravia –zona de Bella Italia y Jardines del Hipódromo–.
Policías de URPM III fueron enviados al lugar y tras ubicar el auto le ordenó a su conductor que detenga la marcha. Lo hizo en Osvaldo Martinez y Juan Francisco, barrio Ituzaingó.
Fue detenido él y una mujer, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos quedarán a disposición de las autoridades hasta establecer qué grado de responsabilidad tienen y dónde consiguieron el auto. En principio no fueron los autores de la rapiña.
La rapiña fue en calle 33 y Diagonal C. Además del auto, a la víctima le robaron $ 4.000 y documentación de él y del vehículo.
La Policía Científica hizo pericias en el auto para establecer si hay huellas dactilares de los autores y así poder identificarlos.
