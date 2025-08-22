A un hombre de 70 años le rapiñaron el auto en Bello Horizonte y la Policía lo encontró poco después en Montevideo

La rapiña en Bello Horizonte fue a las 8:30 horas de este viernes.

A un hombre de 70 años lo rapiñaron cuando se encontraba en su casa a las 8:30 horas de este viernes en Bello Horizonte , Canelones. Tres delincuentes lo amenazaron –según su relato, no le mostraron arma de fuego– y le llevaron el auto, un Volkswagen Fox.

Mediante cámaras de videovigilancia, sobre las 11:00 la Policía observó el vehículo circulando en Rafael y Aparicio Saravia –zona de Bella Italia y Jardines del Hipódromo–.

Policías de URPM III fueron enviados al lugar y tras ubicar el auto le ordenó a su conductor que detenga la marcha. Lo hizo en Osvaldo Martinez y Juan Francisco, barrio Ituzaingó .

Fue detenido él y una mujer, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos quedarán a disposición de las autoridades hasta establecer qué grado de responsabilidad tienen y dónde consiguieron el auto. En principio no fueron los autores de la rapiña.

La rapiña fue en calle 33 y Diagonal C. Además del auto, a la víctima le robaron $ 4.000 y documentación de él y del vehículo.

La Policía Científica hizo pericias en el auto para establecer si hay huellas dactilares de los autores y así poder identificarlos.