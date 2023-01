 "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú": así es la canción de Shakira con Bizarrap

Un día después del anuncio se estrenó la canción de Shakira con Bizarrap. Así, el productor argentino lanzó su sesión #53 con una letra de la colombiana cargada de mensajes de desamor hacia su ex Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara. "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", es una de las tantas frases que tira Shakira a un ritmo pegadizo.

"Perdón me cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción", empieza la canción, con un sonido más pop electrónico que latino, recordando a éxitos de la cantante como "Loba" o "Loca". Aunque mezcla un breve fragmento que suena similar a un funk carioca y hacia el final, líneas rapeadas y algunos segundos de trap.