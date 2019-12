A Sharon Stone le cierran la cuenta en una app de citas; no creyeron que fuera ella

Stone hizo lo que haríamos todos: se fue a quejar a Twitter.

"Fui al sitio de citas @bumble y cerraron mi cuenta. ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo! Hey @bumble, ¿me está excluyendo? No me excluyas de la colmena", tuiteó la actriz.

Los tuiteros se asombraron por partida doble: porque Sharon Stone se anotara en una app de citas y porque le bloquearon la cuenta. "Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?" o "Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros", fueron algunos de los comentarios que recibió.

