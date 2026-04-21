"A partir de este miércoles se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, se refirió a las amenazas en liceos y señaló que los adolescentes "no tienen claro" que con esto "pasan de algo que está en la nube" a un hecho que "termina teniendo una consecuencia con la Justicia".

Una de las medidas que se tomaba por protocolo era no controlar asistencia el día marcado por la amenaza, pero esto cambió. "A partir de mañana (por este miércoles) se pasa lista y tiene consecuencias administrativas en todos los departamentos del país", dijo.

"Teníamos las dificultades de que vamos a tener una cantidad importante de becas Butiá este año, que tienen un compromiso de asistencia asidua, entonces planteamos allí un registro de asistencia, pero sin consecuencias administrativas. En el día de hoy el Codicen de la ANEP estuvo evaluando la situación y hay un conjunto de acciones que se suman a las que se recomendaron ayer, que tiene que ver con continuar articulando con el Ministerio del Interior y con Fiscalía los procesos de investigación de esto que son amenazas. Orientar a los centros, a los cuerpos inspectivos y a los equipos multidisciplinarios a trabajar el tema con los estudiantes, exhortar a las familias a hacer lo mismo", señaló.