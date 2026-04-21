RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DEL CODICEN

"A partir de este miércoles se pasa lista y tiene consecuencias administrativas", dijo Caggiani sobre amenazas en liceos

El presidente del Codicen se refirió a que los adolescentes "no tienen claro" que estos hechos pueden desencadenar en "consecuencias con la Justicia".

pablo-caggiani-codicen-amenazas
Una de las amenazas escritas en el baño de un liceo de Maldonado.

Una de las amenazas escritas en el baño de un liceo de Maldonado.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, se refirió a las amenazas en liceos y señaló que los adolescentes "no tienen claro" que con esto "pasan de algo que está en la nube" a un hecho que "termina teniendo una consecuencia con la Justicia".

Una de las medidas que se tomaba por protocolo era no controlar asistencia el día marcado por la amenaza, pero esto cambió. "A partir de mañana (por este miércoles) se pasa lista y tiene consecuencias administrativas en todos los departamentos del país", dijo.

"Teníamos las dificultades de que vamos a tener una cantidad importante de becas Butiá este año, que tienen un compromiso de asistencia asidua, entonces planteamos allí un registro de asistencia, pero sin consecuencias administrativas. En el día de hoy el Codicen de la ANEP estuvo evaluando la situación y hay un conjunto de acciones que se suman a las que se recomendaron ayer, que tiene que ver con continuar articulando con el Ministerio del Interior y con Fiscalía los procesos de investigación de esto que son amenazas. Orientar a los centros, a los cuerpos inspectivos y a los equipos multidisciplinarios a trabajar el tema con los estudiantes, exhortar a las familias a hacer lo mismo", señaló.

custodia policial en mas de 30 liceos por amenazas de tiroteos: por ahora es una broma de mal gusto, dijo caggiani
Seguí leyendo

Custodia policial en más de 30 liceos por amenazas de tiroteos: "Por ahora es una broma de mal gusto", dijo Caggiani

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy, archivo.
pronóstico

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto
INVESTIGA FISCALÍA

Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Libertad asistida

"Mañana tiroteo": condenan a un adolescente por amenazas en un centro educativo en Montevideo
EN MAROÑAS

Un hombre de 76 años en bicicleta murió tras ser atropellado de atrás por una moto

Te puede interesar

Baja la pobreza multidimensional y alcanza el 18,7% de la población
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Baja la pobreza multidimensional y alcanza el 18,7% de la población
¿Si baja el petróleo baja el combustible?: Lo vamos a ver la semana que viene, dijo la ministra de Industria
FERNANDA CARDONA

¿Si baja el petróleo baja el combustible?: "Lo vamos a ver la semana que viene", dijo la ministra de Industria
Foto: Subrayado. Robo piraña en farmacia.
Habló su presidente

Centro de Farmacias preocupado por decenas de robos piraña: "Forma parte de una normalidad"

Dejá tu comentario