Pasa la lluvia, mejora el tiempo y quedan jornadas más frías, con mínima de 12º

Nubel Cisneros prevé tiempo más estable en las próximas jornadas, con mañanas y noches frescas a frías, y tardes algo más cálidas, en especial hacia el fin de la semana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con restos de nubosidad en la costa sureste, manteniendo ligeramente inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo escasamente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves tendremos una mañana fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a ligeramente templado y cielo parcialmente nublado.

El viernes se espera un inicio de jornada fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche. Miércoles 22 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22 y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Jueves 23 Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22 y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º Viernes 24 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 23 y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16

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