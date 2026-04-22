Nubel Cisneros prevé tiempo más estable en las próximas jornadas, con mañanas y noches frescas a frías, y tardes algo más cálidas, en especial hacia el fin de la semana.
Pasa la lluvia, mejora el tiempo y quedan jornadas más frías, con mínima de 12º
Nubel Cisneros prevé tiempo más estable en las próximas jornadas, con mañanas y noches frescas a frías, y tardes algo más cálidas, en especial hacia el fin de la semana. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fresca con restos de nubosidad en la costa sureste, manteniendo ligeramente inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo escasamente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
El jueves tendremos una mañana fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a ligeramente templado y cielo parcialmente nublado.
Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
El viernes se espera un inicio de jornada fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
Miércoles 22
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22 y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
Jueves 23
Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 22 y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º
Viernes 24
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 23 y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16
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