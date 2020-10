A partir del 13 de octubre vuelve a ser obligatoria la asistencia a clases

La resolución de volver a la obligatoriedad a la que refiere Silva tiene “relación con las convocatorias y el funcionamiento que los centros educativos están teniendo, respetando estrictamente los protocolos sanitarios” expresó.

"Hasta ahora la asistencia era voluntaria pero a partir del próximo martes será obligatoria" y expresó que estará sujeta a la convocación de los centros educativos y la capacidad que tenga cada uno, ante la necesidad de mantener estrictamente los protocolos sanitarios. En tanto, si el alumno asiste tres veces por semana porque el centro educativo no tiene la capacidad suficiente para que lo haga los cinco días, esas tres veces que el niño concurre serán obligatorias y computarán la falta si no asiste. Los otros dos días que no asiste no computarán falta porque el niño no asiste.

Asimismo, el presidente del Codicen anunció que se seguirá “trabajando para aumentar la presencialidad en los centros públicos y privados” en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP).

"No tenemos ninguna duda del rumbo que estamos tomando" expresó en conferencia el ministro de Salud Pública Daniel Salinas; quien además aseguró que con esta resolución se buscará un equilibrio entre lo sanitario y el desarrollo cognitivo de los niños que asisten a los centros educativos.