"A mi hijo lo mataron por la espalda. Testigos vieron que fue la Policía", dice madre de adolescente baleado

Mariana Rodríguez, madre de Anthony –de 14 años– dijo a Subrayado que en la noche del crimen su hijo le pidió ir a la casa de un amigo, para andar en bicicleta. "No sabíamos dónde estaba, no sabíamos que iba a salir en moto", señaló.

Subrayado publicó este miércoles un video donde se observa el momento de la persecución. "Cuando vi el video vi que me lo mataron por la espalda. En el video se ve que grita y se cae. Todavía ella (por la mujer policía) en el piso le dice: ¿te asustaste? Cuando estaba muerto, porque él llegó al hospital muerto", apuntó.

Rodríguez dijo que no conoce al conductor de la moto. "Lo llaman Cristian. La bala los atravesó a los dos. Entró por mi hijo y salió por el acompañante", expresó.

Y agregó: "A la policía que estaba ahí lo único que le importaba era culpar al muchacho que iba adelante. Como que él hubiese tirado. Ella dice: dónde está el de la moto. En ningún momento ella pensó en asistir a mi hijo que estaba en el piso. Le dijo: te asustaste. Cuando ella ya le había dado el tiro".

La mujer contó que Anthony iba a sexto año de escuela. "Era un niño bien, no andaba en nada malo. Todo el mundo lo quiere, el barrio lo adora. Él era un pan. Ayudaba, estaba para todo el mundo, con la edad que tenía. Hoy lo vamos a velar y van todos, porque todo el mundo lo quería. Él no era malo, no robaba, no hacía nada de lo que se anda diciendo que fue un ajuste de cuentas, que era chorro. Nada que ver. él no era nada de eso".

"Que se hagan responsables. La vida ya la quitaron".

Jonathan Figueredo, un familiar de Anthony que es policía, habló con Subrayado sobre el procedimiento. "Él no iba con un arma, iba con el celular. Iba como jugando. Se escucha un disparo, luego la voz de la policía femenina. No generalizo a todos los policías pero el procedimiento está mal hecho. Yo como policía no ando persiguiendo motos y efectuando disparos", dijo.

Y agregó: "El disparo se puede hacer si tu vida o la de un tercero está en peligro. Eso es sentido común. Es un procedimiento mal hecho. Ella (por la policía) manifestó que había efectuado un disparo a la cuneta y está mal. Que se hagan responsables. La vida ya la quitaron".

Figueredo apuntó: "Claro está que a la cuneta el disparo no fue. Tampoco tenía por qué hacerlo". Recordó que Anthony no tenía requisitorias ni anotaciones como menor. "Estaba totalmente limpio. No entiendo el motivo, por qué efectúan el disparo".