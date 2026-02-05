"A mi esto me salvó la vida": dijo Gustavo, el profesor de karate que dicta clases gratuitas en el Espacio Modelo

Dos veces por semana se dictan clases de karate gratuitas en el Espacio Modelo . Gustavo Mattos, el profesor a cargo, lo hace de manera honoraria porque, sostiene, está convencido del poder del karate para el trabajo de la disciplina y la mejora física. "A mí esto me salvó la vida", dijo en diálogo con Subrayado.

Tiene 52 años y hace 30 años que es docente de karate. A los 12 años cuando comenzó el liceo, descubrió esta disciplina y se enamoró perdidamente, la abrazó con fuerza y la transformó en su sustento.

"cuando era chico no tenía plata para pagar una cuota y mi primer profesor me dejó venir. Venía, le limpiaba el piso, le ayudaba, levantaba el tatami. Después cuando me pude acomodar pude pagar la cuota, pero durante muchos años no pagué porque él veía que yo tenía ganas de hacer algo; si no fuera por esto no sé dónde estaría hoy", comentó.

Y agregó: "Acá venimos gratis, yo no cobro nada, no se cobra nada, es una iniciativa que tuvimos para que la gente se aboque más al karate. La idea es no cobrar una cuota, pero sí exigirles que vengan a entrenar siempre, que tengan constancia".

Gustavo cree en el poder educativo de su proyecto y en el impacto que tiene en niños y jóvenes de diferentes contextos que llegan a su encuentro cada semana.

"En otros lugares no tenés un espacio como este. Entre todos compramos el piso, los limpiamos nosotros, entre todos compramos los escudos; esto es un trabajo de todos", manifestó.

Las clases de karate son todos los martes y jueves de 17:30 a 19:00, sin inscripción previa y para todas las edades.

En esta temporada de verano, el Espacio Modelo amplió su horario por lo que está abierto todos los días de 10:00 a 21:45 horas, hasta el 31 de marzo.