RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROTAGONISTAS

"A mi esto me salvó la vida": dijo Gustavo, el profesor de karate que dicta clases gratuitas en el Espacio Modelo

Gustavo Mattos tiene 52 años y hace 30 que es docente de karate. Las clases son todos los martes y jueves de 17:30 a 19:00, sin inscripción previa y para todas las edades.

gustavo-karate-espacio-modelo

Dos veces por semana se dictan clases de karate gratuitas en el Espacio Modelo. Gustavo Mattos, el profesor a cargo, lo hace de manera honoraria porque, sostiene, está convencido del poder del karate para el trabajo de la disciplina y la mejora física. "A mí esto me salvó la vida", dijo en diálogo con Subrayado.

Tiene 52 años y hace 30 años que es docente de karate. A los 12 años cuando comenzó el liceo, descubrió esta disciplina y se enamoró perdidamente, la abrazó con fuerza y la transformó en su sustento.

"cuando era chico no tenía plata para pagar una cuota y mi primer profesor me dejó venir. Venía, le limpiaba el piso, le ayudaba, levantaba el tatami. Después cuando me pude acomodar pude pagar la cuota, pero durante muchos años no pagué porque él veía que yo tenía ganas de hacer algo; si no fuera por esto no sé dónde estaría hoy", comentó.

Y agregó: "Acá venimos gratis, yo no cobro nada, no se cobra nada, es una iniciativa que tuvimos para que la gente se aboque más al karate. La idea es no cobrar una cuota, pero sí exigirles que vengan a entrenar siempre, que tengan constancia".

Gustavo cree en el poder educativo de su proyecto y en el impacto que tiene en niños y jóvenes de diferentes contextos que llegan a su encuentro cada semana.

"En otros lugares no tenés un espacio como este. Entre todos compramos el piso, los limpiamos nosotros, entre todos compramos los escudos; esto es un trabajo de todos", manifestó.

Las clases de karate son todos los martes y jueves de 17:30 a 19:00, sin inscripción previa y para todas las edades.

En esta temporada de verano, el Espacio Modelo amplió su horario por lo que está abierto todos los días de 10:00 a 21:45 horas, hasta el 31 de marzo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
Informó el ministro Castillo

Nuevo accidente laboral en Montevideo: hombre que limpiaba el tanque de un edificio cayó y murió
TARJETAS DE CRÉDITO CLONADAS

Operación Espejismo: un condenado y cuatro imputados por estafas a hoteles de Punta del Este

Te puede interesar

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
EL 1 O 2 DE MARZO

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a cavar un túnel en Ciudad Vieja video
REPASO DE LOS HECHOS

Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a cavar un túnel en Ciudad Vieja
Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja video
IMÁGENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario