A macetazos otra vez: intentaron robar la joyería de Carrasco que fue asaltada hace un mes y medio

Un intento de robo se registró en la mañana de este viernes a la joyería de Costa Rica y Rivera en Carrasco, donde el 8 de setiembre se robaron 15 relojes Rolex, en un asalto considerado millonario.

La Policía fue alertada del hecho próximo a las 10:30 de la mañana. Al lugar, llegaron cuatro hombres en dos motos negras. Uno se bajó con una maceta y emprendió contra la puerta principal de vidrio del comercio. Realizó una decena de golpes y además puntapiés, pero no pudo ingresar al comercio.

Los delincuentes se fugaron en las motos que llegaron sin concretar el robo. El hecho no dejó personas lesionadas. Desde el comercio estimaron el costo del daño a la puerta en unos 1.500 dólares, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

