"A Don José" en las voces de cuatro artistas uruguayas: "Una noche de la que no me voy a olvidar tan fácilmente"

"Es un orgullo", expresó por su parte Maia Castro, quien también se refirió al público que llegó hasta plaza Independencia. Luego se refirió a la democracia como "lo más importante. Que todos estemos unidos en esa causa".

"Sería hermoso girar con este cuarteto y con las diez Guitarras Orientales. Desde los ensayos vengo disfrutando muchísimo los encuentros y esto es la primera vez que sucede y es un momento, por lo menos para mí, de los más importantes en la vida", compartió Rossana Taddei.

Florencia Núñez destacó "la responsabilidad de las Guitarras Orientales" en la preparación de este show. "Tuvieron la deferencia de invitarnos y hacernos parte de esta celebración. Yo estoy muy agradecida con ellos", dijo.

"Hoy es una noche de la que yo en lo personal no me voy a olvidar tan fácilmente, tanto como artistas, también como ciudadana, participar desde este lado. Un evento democrático tan grande que tiene que unir a nuestro país, que muestra hacia el mundo lo fuerte que es la institución democrática de Uruguay. Creo que es el tesoro más grande que tenemos y me honra profundamente poder hacer un poquito para ser parte de esa fiesta", expresó Núñez.