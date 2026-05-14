A 15 años del portal "Uruguay Concursa", el sitio web fue renovado y sumó herramienta de IA para accesibilidad

El portal " Uruguay Concursa " cumple 15 años y fue renovado su diseño web, así como las herramientas para mejorar su accesibilidad.

Sergio Pérez, director de la Oficina de Servicio Civil, recordó que el expresidente José Mujica anunció "este reto como una oportunidad laboral para la gente" y que ahora se renovó el portal para "hacerlo más accesible, sobre todo para quienes tienen una discapacidad y que se pueda cumplir al 100% con las cuotas".

Actualmente se está por debajo de la cuota, dijo Pérez, y que la meta del período es "llegar a cumplir con todas y con todos los porcentajes en todas las cuotas", que abarcan a personas afrodescendientes, víctimas de violencia, personas trans, con discapacidad.

"Nosotros estamos trabajando con todos los colectivos. Tenemos reuniones programadas ya para la semana que viene. Justamente para ver cómo hacemos para cumplir en todos los organismos con las cuotas. La gente va a tener mayores posibilidades reales de acceder y estar informados en forma más amigable a todos los llamados. Tú teniendo un celular, una computadora, una terminal, vas a poder inscribirte, pero a su vez le agregamos inteligencia artificial mediante un chatbot, para que si no puedes leer, hay una voz de una persona que te está diciendo las condiciones, el llamado, los requisitos, la cuota", explicó.

Por otra parte, el sitio permite un "seguimiento real" de las etapas del concurso.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que se busca "sentar las bases para que en el próximo período podamos consolidar una universidad del servicio civil, que permita tener los niveles de capacitación y de investigación mucho más en profundidad".