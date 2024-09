33% votaría "Sí" al plebiscito de la seguridad social, 37% no votaría y 30% no tiene opinión

ZUASNABAR PLEBISCITO 01.jpg

OPINIONES DIVIDIDAS E INCERTIDUMBRE

En este contexto de heterogeneidad informativa, también los apoyos y rechazos a esta iniciativa se dividen casi en tercios: 33% dice que votaría “a favor” de la propuesta del PIT-CNT, y 37% que votaría “en contra” (más allá de que técnicamente no existe un voto contrario porque no hay papeleta por el No). En medio, otro tercio (30%) no tiene opinión conformada. Por tanto, si bien hoy la inclinación favorable al plebiscito está relativamente lejos de la mayoría requerida para su aprobación (50%), la alta indecisión genera incertidumbre respecto al resultado.