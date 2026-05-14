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70 AÑOS DE CANAL 10

20 años de Bendita TV: la mejor forma de perder el tiempo

Un programa innovador que mostraba con creatividad y humor lo que reflejaba la TV uruguaya de principios de este siglo.

piñeyrua-escanlar

Hace veinte años Canal 10 estrenó algo que nadie en Uruguay había hecho antes: un programa que vivía del archivo de la propia televisión. Se llamó Bendita TV, con la idea de tomar lo mejor, lo peor y lo más insólito de la televisión uruguaya de la semana y devolverlo al aire con humor y una narrativa propia.

El 24 de marzo de 2006, Jorge Piñeyrúa y Gustavo Escanlar se sentaron frente a las cámaras de Canal 10 y arrancaron el primer programa de archivo de la historia de la televisión uruguaya.

Duró once temporadas.

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Segmentos como los hermanos “Separados al nacer” con la inolvidable locución de Bruno Cetraro, “Descontrol remoto” o “Replay semanal” se metieron en la conversación de los uruguayos y muchos momentos se siguen compartiendo aún hoy en redes sociales.

Tras la partida de Escanlar en 2008 y llegó Claudia Fernández quien junto al Piñe formó la dupla que condujo el programa durante casi una década.

En diciembre de 2017 cerró su ciclo pero su legado sigue vivo hoy en “Sonríe, te estamos grabando”, el ciclo de archivo y humor de cada miércoles en el canal uruguayo.

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