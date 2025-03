Yamandú Orsi: "Vamos a construir un mejor Uruguay, hoy comenzamos"

PARTIDOS POLÍTICOS

Destacó a los partidos políticos como pilares de la democracia. "Seamos siempre adversarios, pero nunca enemigos", apostó y pidió alejarse del cinismo y la frivolidad para evitar el descreimiento en la política.

Orsi reivindicó la conquista de los derechos a lo largo de las últimas cuatro décadas y recordó al exministro de Economía, Alejandro Atchugarry, en la superación de la crisis de 2002 a través del diálogo político y los acuerdos.

Valoró al Uruguay como "un país de reglas estables, donde los contratos se cumplen, donde el Estado honra sus compromisos, donde la estabilidad macroeconómica es una política de Estado". "Podemos discrepar en los instrumentos para lograr un mayor y mejor reparto de los frutos del trabajo nacional, una política muy relevante para nosotros, pero no vamos a ignorar las reglas del funcionamiento de la economía que Uruguay mantiene desde su restauración democrática", afirmó.

"No llegamos al gobierno con la lógica de imponer", expresó y se rebeló contra "el supuesto país de las dos mitades". Habló de los principios y valores del Frente Amplio y el mandato ciudadano de cumplir un programa de gobierno que "aspira a revertir los problemas urgentes que padecen sectores importantes de nuestro pueblo uruguayo". "No volvemos con la verdad revelada, la respuesta perfecta a todos los problemas, ni tampoco con el afán de cobrar cuenta alguna".

"No comienza un tiempo de refundación sino uno de nuevas propuestas y construcción permanente", apostó. "El país necesita recuperar la senda de crecimiento que permita generar a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión no solo mayor cantidad sino también calidad de trabajo que permita un piso de dignidad salarial y con ello una mejor distribución del ingreso", sostuvo.

PRODUCCIÓN

Refirió al Uruguay productivo, la soberanía y sustentabilidad energética, la ciencia, investigación e innovación como pilares para el desarrollo del país, y la necesidad de generar estrategias de desarrollo con un enfoque sostenible y humano que atienda al cambio climático. Orsi mencionó el fortalecimiento de la infraestructura, mejorar los sistemas de respuesta y priorizar políticas de mitigación y adaptación para proteger a las personas.

El presidente afirmó que es imperioso avanzar en un plan nacional de aguas para garantizar el abastecimiento, la producción y la protección del recurso, y desarrollar el riego como estrategia nacional. Anticipó los esfuerzos para mejorar la producción de carne, arroz, soja, madera y celulosa para consolidar los agronegocios. Habló del fortalecimiento de la producción familiar y protección de la granja y la lechería.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Orsi adelantó la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Presidencia de la República para consolidar a Uruguay como referente en ese campo en el fomento del desarrollo. Para eso, es necesario el diálogo y acuerdo entre empresarios y trabajadores para mejorar las relaciones laborales y un desarrollo equilibrado que impulsará el gobierno.

SEGURIDAD

"Necesitamos reconstruir la convivencia entre nosotros", indicó. Orsi mencionó a la seguridad como uno de los derechos humanos fundamentales. "No habrá contemplación alguna con el delito ni con la represión del delito", remarcó e instó a atender las "múltiples causantes de la violencia" para no arribar a "soluciones insuficientes y hasta demagógicas".

"Sigue intacto nuestro compromiso con la lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos", afirmó y expresó su convencimiento que ese compromiso requiere la colaboración y cooperación de los demás países.

POBREZA INFANTIL

"Necesitamos reconstruir una matriz de protección social que tanto nos ha identificado y distinguido como país", enfatizó con acceso a salud, vivienda y trabajo. Orsi reiteró que el combate a la pobreza infantil será una prioridad de su gobierno. "Un país que no cuida a sus niñas, sus niños, no se cuida a sí mismo", afirmó y dijo que es inadmisible que uno de cada cinco niños y adolescentes vivan bajo la línea de pobreza.

Habló de garantizar el sustento de las familias que tienen los menores a cargo, con prioridad en las mujeres jefas de hogar.

SALUD MENTAL

Orsi sostuvo que es urgente atender los problemas de salud mental que afectan a parte de la población con un abordaje integral desde lo social, sanitario, cultural y comunitario con trabajo en territorio.

También hizo referencia a la libertad individual como clave para la convivencia y la igualdad de oportunidades. Habló del peregrinaje por los centros de salud en búsqueda de medicamentos, personas que padecen problemas de vivienda o trabajo, o la violencia contra las mujeres.

"Queremos encabezar un gobierno que también se caracterice por un principio de humanidad" para abordar las soluciones a los problemas del país, reafirmó. "No podemos ser indiferentes ante el dolor de ningún compatriota", dijo.

DESAPARECIDOS

Orsi también se refirió a los desaparecidos durante la dictadura. "La democracia goza de una mejor salud el día que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos", enfatizó.

INTEGRACIÓN

El presidente mención la contribución de Uruguay al estabilidad y la paz en el mundo y también dedicó parte de su discurso a la inserción internacional. Abogó por acciones a nivel del Mercosur, reforzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), una participación cada vez más activa en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la profundización de la cooperación, y la multiplicación de acuerdos con grandes países de referencia en forma bilateral o multilateral.

"Hoy, hice un juramento que prometo honrar con dedicación, con escucha atenta, con fervor y con trabajo incansable. Ese, es el compromiso que asumo y que extiendo a cada una de las personas que me acompañará en este desafío. No seré vacilante ni indiferente. Para algunas causas no hay tiempo que perder, y las he colocado entre mis prioridades de gobierno. Es tiempo de abrir las puertas a la esperanza, con la convicción inquebrantable de un país que sabe cuál es el rumbo, con el legado de los que lucharon y nunca bajaron los brazos. Hoy, avanzamos con la fuerza del presente y con la mirada en el futuro. Vamos a construir un mejor Uruguay, hoy comenzamos. Larga vida a la República, larga vida a la democracia, larga vida a los partidos políticos que garantizan el pluralismo y la libertad. Que nuestro país siga siendo un faro de convivencia, de respeto y de desarrollo para todos los uruguayos y uruguayas", concluyó.