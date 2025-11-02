Yamandú Orsi se reúne este lunes con su Consejo de Ministros, con agenda abierta pero dos temas centrales

El presidente Yamandú Orsi convocó a un Consejo de Ministros con agenda abierta para este lunes a las 10 de la mañana en la residencia de Suárez y Reyes.

Si bien es agenda abierta, los temas centrales serán las modificaciones presupuestales en el Senado y la situación generada a partir de la denuncia penal por la compra de patrulleras oceánicas.

Sobre el primer punto, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, ya adelantó a la intergremial universitaria que no se enviará mensaje complementario al Parlamento, por lo que los planteos de más fondos para la enseñanza serán contemplados en próximas rendiciones de cuentas.

Por otro lado, en el análisis de Orsi y sus ministros estará la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas que está construyendo Cardama.

En conferencia de prensa, Orsi, junto a Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, dio cuenta de la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al estado, algo que rechazó la oposición.

A su vez el punto generó la respuesta del ex presidente Luis Lacalle Pou, quien consideró que Orsi fue “arrastrado” a una operación política.

En tanto, el presidente contestó que le llamó la atención la virulencia de Lacalle Pou en este tema.

Mientras tanto, en la Coalición anunció la interpelación a la ministra de defensa Sandra Lazo.