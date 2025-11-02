RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENCIA

Yamandú Orsi se reúne este lunes con su Consejo de Ministros, con agenda abierta pero dos temas centrales

Cambios presupuestales en el Senado y la denuncia por las patrulleras oceánicas y la situación generada serán dos de los temas tratados entre el mandatario y sus ministros.

presidencia-de-la-republica-1

Si bien es agenda abierta, los temas centrales serán las modificaciones presupuestales en el Senado y la situación generada a partir de la denuncia penal por la compra de patrulleras oceánicas.

Sobre el primer punto, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, ya adelantó a la intergremial universitaria que no se enviará mensaje complementario al Parlamento, por lo que los planteos de más fondos para la enseñanza serán contemplados en próximas rendiciones de cuentas.

Presidente Orsi. Foto: AFP
Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba

Por otro lado, en el análisis de Orsi y sus ministros estará la situación generada a partir de la denuncia penal por las patrulleras oceánicas que está construyendo Cardama.

En conferencia de prensa, Orsi, junto a Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, dio cuenta de la rescisión del contrato con el astillero español ante la sospecha de "fraude o estafa" al estado, algo que rechazó la oposición.

A su vez el punto generó la respuesta del ex presidente Luis Lacalle Pou, quien consideró que Orsi fue “arrastrado” a una operación política.

En tanto, el presidente contestó que le llamó la atención la virulencia de Lacalle Pou en este tema.

Mientras tanto, en la Coalición anunció la interpelación a la ministra de defensa Sandra Lazo.

