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TORRE EJECUTIVA, CASA DE GOBIERNO

Yamandú Orsi reunió en Presidencia a varios ministros en el gabinete productivo

El gabinete productivo del presidente Yamandú Orsi está integrado por los ministros de Economía, Industria, Transporte, Ganadería y Turismo.

Yamandú Orsi con los ministros y jerarcas del gabinete productivo. Foto: captura de video de Presidencia.

Yamandú Orsi con los ministros y jerarcas del gabinete productivo. Foto: captura de video de Presidencia.

De la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) participaron Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte), Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Pablo Menoni (Turismo).

Como en cada reunión de ministros, el presidente estuvo acompañado del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim.

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