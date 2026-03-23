El presidente Yamandú Orsi reunió este lunes de mañana a varios de sus ministros en el llamado gabinete productivo.
Yamandú Orsi reunió en Presidencia a varios ministros en el gabinete productivo
El gabinete productivo del presidente Yamandú Orsi está integrado por los ministros de Economía, Industria, Transporte, Ganadería y Turismo.
De la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) participaron Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte), Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Pablo Menoni (Turismo).
Como en cada reunión de ministros, el presidente estuvo acompañado del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim.
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