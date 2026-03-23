Yamandú Orsi reunió en Presidencia a varios ministros en el gabinete productivo

Yamandú Orsi con los ministros y jerarcas del gabinete productivo. Foto: captura de video de Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi reunió este lunes de mañana a varios de sus ministros en el llamado gabinete productivo.

De la reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) participaron Gabriel Oddone (Economía), Fernanda Cardona (Industria), Lucía Etcheverry (Transporte), Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Pablo Menoni (Turismo).

Como en cada reunión de ministros, el presidente estuvo acompañado del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim.