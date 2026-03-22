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CAMBIO DE MANDO

Yamandú Orsi retornó este domingo a Uruguay tras su participación en la X Cumbre de la Celac y su reunión con Petro

La ceremonia de cambio de mando en la Base Aérea N° 1 contó con la participación de la vicepresidenta, Carolina Cosse, y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y dio cierre a la misión oficial en Colombia.

Presidencia

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El presidente Yamandú Orsi llegó esta madrugada a Montevideo tras su participación en la x Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolló en Bogotá.

La ceremonia de cambio de mando contó con la participación de la vicepresidenta, Carolina Cosse, y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y dio cierre a la misión oficial en Colombia.

Orsi participó del Foro de alto nivel Celac – África y de la X Cumbre de jefes y jefas de Estado de la Celac y recibió la presidencia pro tempore del bloque continental.

Foto: captura de pantalla, transmisión oficial de Celac.
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Durante su discurso, el mandatario se refirió a los principales desafíos de América Latina y el Caribe: “La seguridad alimentaria, la transición energética, la gestión de riesgos de desastres, la educación superior y el desarrollo productivo y comercial”.

Además, señaló la cooperación y el acuerdo para enfrentar el delito organizado a nivel continental. “Profundizar la cooperación contra el narcotráfico es defender la paz que América Latina y el Caribe han sabido construir”, reflexionó.

Y agregó: “América Latina y el Caribe tienen una responsabilidad histórica: cuidar la paz que supimos construir y hacer lo necesario para que siga siendo posible”.

Orsi mantuvo dos reuniones bilaterales; la primera con el titular de la Unión Africana y presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye y la segunda con el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Godwin Friday.

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