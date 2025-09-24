Yamandú Orsi participa de un encuentro en defensa de la democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y Boric

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi participa este miércoles de una mesa redonda de alto nivel llamada “en defensa de la democracia : lucha contra el extremismo”.

La reunión es en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas ( ONU ) y Orsi se presenta acompañado de los presidentes de Brasil Lula Da Silva, de España Pedro Sánchez, de Colombia Gustavo Petro, y de Chile Gabriel Boric.

El mandatario chileno fue el primero en hablar. Boric aseguró que cuando gobierna "el progresismo" los países "son más prósperos, con más justicia social y respeto a los derechos humanos".

A su turno Lula contó por qué se dedicó a la política cuando tenía 14 años. Recordó que como obrero metalúrgico y dirigente sindical advirtió que en el Congreso de Brasil no había representantes de los trabajadores, y que ese fue "el gran hallazgo" de su vida, lo que lo llevó a incursionar en la política.

Fue allí, recordó, cuando decidió crear el Partido de los Trabajadores, que a comienzos de la década del 2000 lo llevó a ganar por primera vez el gobierno de Brasil.

Al finalizar Lula se preguntó si desde los gobiernos de izquierda no han cometido acaso errores que posibilitaron "el crecimiento de la extrema derecha". ¿"Estamos fortaleciendo la democracia en nuestros países? Si lo hacemos vamos a derrotar a la extrema derecha", apuntó.

En desarrollo.