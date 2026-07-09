Gobierno unifica secretarías de Derechos Humanos y Pasado Reciente, bajo titularidad de Iliana Da Silva

El gobierno resolvió unificar las secretarías de Derechos Humanos con la de Pasado Reciente, que quedan bajo la titularidad de Iliana Da Silva.

Este miércoles se conoció el cese de Collette Spinetti de la titularidad de Derechos Humanos y hasta el momento no hubo pronunciamiento sobre Alejandra Casablanca.

Collette Spinetti estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos desde que asumió el actual gobierno en marzo de 2025.

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Iliana Da Silva estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial.

En setiembre de 2025, el sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio desvinculó de sus filas a Alejandra Spinetti, más conocida como “Colette”. En un comunicado, el grupo político sostuvo que tiene “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera en la gestión que viene llevando adelante”.

En ese momento, fuentes políticas informaron a Subrayado que una de las razones para adoptar esta medida fue que la titular de la secretaría designó a su expareja como adjunto en su misma oficina.