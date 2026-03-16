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EN TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi encabezó reunión del gabinete de seguridad y de tarde analiza cambios al código de proceso penal

El presidente Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a los ministros que integran el gabinete de seguridad. A fin de mes presentan el plan nacional de seguridad.

Yamandú Orsi con el ministro Carlos Negro. Foto: Presidencia.

Yamandú Orsi con el ministro Carlos Negro. Foto: Presidencia.

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes al mediodía en Torre Ejecutiva a los ministros que integran el gabinete de seguridad, ellos son Carlos Negro (Interior), Sandra Lazo (Defensa), Gabriel Oddone (Economía), Tamara Paseyro (Vivienda), Juan Castillo (Trabajo) y Gonzalo Civila (Desarrollo Social).

También participó Gabriela Verde, subsecretaria de Educación, así como el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la OPP Rodrigo Arim.

El gobierno ultima los detalles del plan nacional de seguridad que presentará a fin de mes, se estima que el jueves 26, con el objetivo de crear una política de combate a la delincuencia para dos períodos de gobierno.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
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Plan de Seguridad: ministro Negro dijo que le enviará el documento a todos los partidos antes de la presentación

A su vez, este lunes de tarde el presidente recibirá al grupo asesor técnico que elaboró un documento con las bases de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).

Esta reforma es una de las medidas que sobre seguridad anunció el presidente en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General.

A esto se suma el plan de seguridad y un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia.

Orsi-con-gabinete-de-seguridad-marzo-2026 foto Presidencia
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