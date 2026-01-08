Ya se puede pagar la patente 2026: el 20 de enero vence el plazo para obtener bonificaciones

El próximo 20 de enero vence el plazo para el pago de la patente correspondiente a 2026. Quienes opten por el pago anual al contado accederán a una bonificación de 20%, mientras que el pago de las cuotas en fecha tendrá un descuento de 10%.

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) activó su página web este jueves y el tributo puede abonarse en línea, en agencias de cobranza habilitadas de todo el país, mediante débito bancario o con tarjetas de crédito.

Además, el Sucive habilitó en su sitio web las consultas de deuda de patente y multas.

En cuanto a los valores, los vehículos nuevos 0 Km pagan el 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los usados abonan el 4,5%. Los vehículos eléctricos tributan el 3% si son 0 Km y el 2,25% si son usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los vehículos anteriores a 1991 mantienen un esquema de valores fijos, que va desde cero pesos para los modelos hasta 1975, hasta $8.770 para los comprendidos entre 1986 y 1991. En el caso de los camiones, tanto nuevos como usados pagarán el 1,3% del valor de mercado, mientras que los no unificados hasta 2013 mantendrán la patente 2025 sin ajuste por IPC.

Las motos 0 Km abonarán el 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que las de menor cilindrada tributarán según lo que determine cada intendencia. Las motos usadas de 500 cc empadronadas en 2024 y 2025 pagarán el 4,5%, y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán el valor de la patente 2025 por IPC.