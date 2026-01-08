RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sucive

Ya se puede pagar la patente 2026: el 20 de enero vence el plazo para obtener bonificaciones

Además, el Sucive habilitó las consultas de deuda de patente y multas.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El próximo 20 de enero vence el plazo para el pago de la patente correspondiente a 2026. Quienes opten por el pago anual al contado accederán a una bonificación de 20%, mientras que el pago de las cuotas en fecha tendrá un descuento de 10%.

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) activó su página web este jueves y el tributo puede abonarse en línea, en agencias de cobranza habilitadas de todo el país, mediante débito bancario o con tarjetas de crédito.

Para el pago electrónico están disponibles Visa, Banred y los bancos BROU, BBVA, Heritage, Santander, Itaú, Scotiabank, Bandes y HSBC.

mas de 40.000 dosis contra el sarampion aplicadas desde noviembre; msp habilito un formulario para viajeros
Seguí leyendo

Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros

Además, el Sucive habilitó en su sitio web las consultas de deuda de patente y multas.

En cuanto a los valores, los vehículos nuevos 0 Km pagan el 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los usados abonan el 4,5%. Los vehículos eléctricos tributan el 3% si son 0 Km y el 2,25% si son usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los vehículos anteriores a 1991 mantienen un esquema de valores fijos, que va desde cero pesos para los modelos hasta 1975, hasta $8.770 para los comprendidos entre 1986 y 1991. En el caso de los camiones, tanto nuevos como usados pagarán el 1,3% del valor de mercado, mientras que los no unificados hasta 2013 mantendrán la patente 2025 sin ajuste por IPC.

Las motos 0 Km abonarán el 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que las de menor cilindrada tributarán según lo que determine cada intendencia. Las motos usadas de 500 cc empadronadas en 2024 y 2025 pagarán el 4,5%, y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán el valor de la patente 2025 por IPC.

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros video
EPIDEMIOLOGÍA

Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros
Emmanuel Macron. Foto: AFP
"RECHAZO POLÍTICO UNÁNIME"

Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Dejá tu comentario