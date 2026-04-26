Wanderers está jugando de local ante Peñarol, en el estadio Centenario.
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Wanderers y Peñarol empatan en el segundo tiempo, que se está jugando en el estadio Centenario
Racing aguarda el resultado aurinegro tras ganar ante Cerro Largo, porque si Peñarol pierde, se lleva el torneo.
El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, comenzó a las 19:00 horas y el primer tiempo terminó 0 a 0.
Leodán González Cabrera es el árbitro principal de este domingo.
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Racing, puntero en el torneo, aguarda el resultado de este partido para saber si es campeón del Apertura.
El minuto a minuto:
El 11 inicial de cada equipo:
Los convocados:
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