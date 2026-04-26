Wanderers y Peñarol empatan en el segundo tiempo, que se está jugando en el estadio Centenario

Aguirre en el partido ante Wanderers. Foto: Foco UY Wanderers VS Peñarol. Foto: Foco UY

Wanderers está jugando de local ante Peñarol, en el estadio Centenario.

El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, comenzó a las 19:00 horas y el primer tiempo terminó 0 a 0.

Leodán González Cabrera es el árbitro principal de este domingo.

Racing, puntero en el torneo, aguarda el resultado de este partido para saber si es campeón del Apertura. El minuto a minuto: Embed El 11 inicial de cada equipo: 11-wanderers-peñarol Los convocados: image image Embed