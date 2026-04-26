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FÚTBOL URUGUAYO

Wanderers y Peñarol empatan en el segundo tiempo, que se está jugando en el estadio Centenario

Racing aguarda el resultado aurinegro tras ganar ante Cerro Largo, porque si Peñarol pierde, se lleva el torneo.

Aguirre en el partido ante Wanderers. Foto: Foco UY

Aguirre en el partido ante Wanderers. Foto: Foco UY

Wanderers VS Peñarol. Foto: Foco UY

Wanderers VS Peñarol. Foto: Foco UY

Wanderers está jugando de local ante Peñarol, en el estadio Centenario.

El partido, por la fecha 13 del Torneo Apertura, comenzó a las 19:00 horas y el primer tiempo terminó 0 a 0.

Leodán González Cabrera es el árbitro principal de este domingo.

Foto: FocoUy. Diego Aguirre e Ignacio Ruglio, Peñarol.
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Racing, puntero en el torneo, aguarda el resultado de este partido para saber si es campeón del Apertura.

El minuto a minuto:

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El 11 inicial de cada equipo:

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Los convocados:

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