Wanderers va "de punto" a Brasil para enfrentarse con el poderoso Corinthians

Eliminado de la Copa de Brasil y lejos del liderato en el Brasileirao, el Corinthians centra sus esfuerzos en este segundo semestre en la Copa Sudamericana, una competición que disputa por sexta vez y cuyo mejor resultado fueron los cuartos de final en 2005.

Esta temporada, el 'timao' eliminó al Racing de Avellaneda argentino y al Deportivo Lara venezolano.

El técnico Fábio Carrile tendrá a disposición a los mismos jugadores que salieron de inicio el domingo en el clásico contra el Flamengo, correspondiente al Braisleirao y que terminó con empate a uno.

Los defensas Gil, quien recibió cuatro puntos en una ceja, y Manoel, quien se dislocó el hombro dos veces contra el Flamengo, están totalmente recuperados y formarán nuevamente el eje de la zaga corinthiana, en la que Fagner y Danilo Avelar ocuparán los laterales.

- Sin confiarse -

A pesar del favoritismo, los jugadores del Corinthians no se fían de su rival y alertaron de los peligros que tiene jugar la vuelta en Uruguay.

"Siempre es difícil enfrentar a un equipo uruguayo. Son equipos que lo dan todo, será muy difícil. Intentaremos explorar sus puntos débiles. Tenemos que conseguir una ventaja porque creo que allá será más difícil que aquí", explicó el mediapunta Clayson ante la prensa.

- Wanderers llega mermado -

El Montevideo Wanderers llega al encuentro con varias bajas: Mauro Silveira, Maximiliano Araújo y Francisco Ginella están con la selección uruguaya sub-23 disputando los Juegos Panamericanos.

Además, la gran figura del equipo, el delantero Rodrigo Pastorini, fue traspasado al Nacional, en tanto que el atacante Javier Cabrera se marchó al Melbourne City australiano y el volante Santiago Martínez recaló en el Atlante mexicano.

Para suplir las bajas, llegaron los delanteros Adrián Colombino y Santiago Bellini, el volante Axel Müller y el defensa Paulo Lima, aunque no fueron inscritos en el torneo.

Con todas las bajas, la incógnita es saber si el técnico Román Cuello mantendrá su habitual 4-2-3-1, con Barboza y Pérez de volantes y Nacho González, Bravo y Albarracín por delante, o bien opta por un 4-1-4-1, con Barboza de pivote y la posible entrada de Riolfo o Veglio.

"Vamos a tratar de tener la pelota lo más que podamos y hacer daño. Tenemos equipo para estar a la altura. Ellos también tienen debilidades. Si pasamos, por supuesto que es un batacazo, vamos por eso", afirmó el técnico uruguayo en una entrevista en Radio1010.

Sobre el rival, Cuello destacó "un potencial ofensivo muy grande. Además, no le cuesta no tener la pelota si es necesario. Te espera y te presiona. No sufre mucho. Es un desafío precioso. Marcar un gol es clave, tenemos que traer la llave abierta. La diferencia con Corinthians es mucha", admitió.

Los 'bohemios' llegan al partido lejos de su mejor fase, al haber perdido en las dos jornadas disputadas del Torneo Intermedio uruguayo. El sábado, el equipo de la capital uruguaya cayó 1-2 contra Cerro Largo.

Posibles alineaciones:

Corinthians: Cássio - Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar - Gabriel - Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza, Clayson - Vagner Love. DT: Fábio Carrile.

Montevideo Wanderers: De Arruabarrena - Barrandeguy, Macaluso, Bueno, Morales - Barboza, Martínez, Bravo, González, Albarracín - Emiliano Coitiño. DT: Román Cuello.