Walter vuelve a la placa de Gran Hermano: estos fueron los jugadores que lo votaron

Pero, ¿quién votó al veterano del juego, que pasó de ir semanas seguidas a placa a no estar nunca y cobrar fuerza en la casa?

Nacho hizo la espontánea esta semana, y le dio tres votos a Camila y otros dos a Alfa. "La quería hacer más que nada para cuidarme de que no me la hagan a mí ni a los que quiero que se vayan de la casa”, expresó Juan Ignacio.

“Le voy a dar dos votos, aunque me duela, a Alfa. No creo que se vaya, comparto muchas cosas con él, pero esto cada vez se complica más, se achica el juego y hay menos personas a quiénes puedo votar. Creo que puede quedar una placa interesante si queda él, pero no quiero que se vaya”, finalizó Nacho, uno de los concursantes que considera que Alfa es fuerte afuera.

“Me gustaría saber cómo está la placa y no sé cómo tomó la gente todo lo que pasó. No comparto con él muchos de sus comentarios y formas, y me influyó mucho su pelea con Romi. Si quiere hacer una crítica constructiva, no es la manera de decirlo”, fue el argumento de Julieta. Sus primeros dos votos fueron para Lucila.

“Me baso en esta semana que fue muy tensa y fea, vivimos una discusión muy fuerte, le dijo cosas hirientes a Romina. Voy a dejar que el público lo juzgue”, analizó Pestañela al ir en contra de Alfa, al que le dio dos votos. El otro fue para Camila.

“Lo nomino a él para ver cómo viene, ver si va a placa. Solo eso”, indicó la Tora al votar a Alfa, y también le dio puntos a Camila.