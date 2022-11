Vuelve "El Equilibrista", el unipersonal de Mauricio Dayub al teatro El Galpón

“Esta es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño”, dice Mauricio Dayub.

“Soy un adulto a quien el juego que le propone la vida actual no le va bien. Por eso me refugio en las formas de la niñez. El espectáculo podría llamarse El Encantador, El Ilusionista o El corazón del niño Dayub. Es una forma soñada de compartir mi historia, deleitando, ilusionando, divirtiendo”, agrega el actor.

“Sin tristeza, con euforia y emoción. Para lograr que el público y yo resignifiquemos y redignifiquemos nuestra propia vida. Espero todas las noches, luego de cada función, en el hall de todos los teatros a los que voy, porque si algo de esto no ocurre devuelvo el dinero de las entradas. Llevo 500 funciones y hasta ahora no lo tuve que hacer nunca. Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo, comentó el artista.

Las entradas están en venta por Tickantel y en la boletería del teatro El Galpón.