"Vuelve el calor a todo el país a partir de este martes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que a partir de este martes vuelve el calor a todo el país, con temperaturas en ascenso.
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que hacia el fin de semana las temperaturas estarán en el entorno de los 34° en el norte del país.
"Vamos a estar llegando nuevamente hacia el fin de semana con temperaturas en el entorno de los 32°, 34° sobre la parte norte y litoral y aquí en la capital nuevamente temperaturas de 28° a 30°".
Y agregó: "Intenso calor lo que se prevé para los próximos días (...) hay un episodio de lluvias entre miércoles y jueves y solamente lo que es sobre la zona norte del país. Aquí no vamos a tener lluvias. Vamos a tener condiciones de muy buen tiempo".
Según el meteorólogo, "se rompe el ciclo, el próximo fin de semana libre de lluvias".
