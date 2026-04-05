Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla es el campeón de la tradicional carrera

Pablo Bonilla se convirtió este domingo en el ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay en su edición 81.

El joven olimareño del Náutico Boca del Cufré, de 21 años, viajará nuevamente a Europa para cumplir su sueño como ciclista profesional.

En el podio, además de Bonilla, estuvo Lucas Gaday en la segunda posición e Ignacio Maldonado en el tercer puesto.

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Por equipos ganó el Dolores, seguido del Naútico Boca del Cufré y Alas Rojas de Santa Lucía; en la última etapa que culminó en Montevideo el ganador fue Roderyck Asconeguy del Dolores.

Este año también recibió copa el último ciclista que llegó a la capital, Pablo Correa.

La última etapa se desarrolló este domingo desde la ciudad de Trinidad hasta Montevideo, fueron los últimos 190 kilómetros de competencia.

Los ciclistas vinieron por la ruta 3 y luego tomaron la 1, ingresando por la rambla portuaria, Florida hasta la plaza Independencia, y finalmente la avenida 18 de Julio hasta la intendencia.

De la tradicional carrera participaron 132 competidores, distribuidos en 24 equipos, los mismos recorrieron el país en 11 etapas, con la participación de equipos locales e internacionales de Brasil, Argentina y Canadá.