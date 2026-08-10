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"Vos también volvé": Unasev presentó campaña de sensibilización hacia la Noche de la Nostalgia 2026

Se trabaja interinstitucionalmente en los controles de alcohol y otras drogas en todo el país, tanto en jurisdicción departamental y nacional. "Son necesarios a lo largo y ancho del país", aseguró Fernanda Artagaveytia.

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La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó junto a Policía Caminera, Congreso de Intendentes y Junta Nacional de Drogas la campaña "Vos también volvé" de cara a la Noche de la Nostalgia 2026.

La secretaria general ejecutiva de la Unasev, María Fernanda Artagaveytia, dijo que la campaña "apuesta a sensibilizar a las personas" con una comunicación clara con situaciones comunes y de convivencia, en la que se busca el disfrute, salir, poder aprovechar la noche y regresar de manera segura.

Artagaveytia indicó que se trabaja interinstitucionalmente en los controles de alcohol y otras drogas en todo el país, tanto en jurisdicción departamental y nacional. "Son necesarios a lo largo y ancho del país", aseguró. También, se apostará al cuidado y autocuidado de las personas.

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La jerarca de la Unasev sostuvo que los datos de siniestralidad vial en lo que va del año "muestran una leve mejora" en comparación con las cifras del año pasado. Las autoridades apuestan a un quiebre de la tendencia al alza de los fallecidos y los lesionados graves en todo el país, registrada en 2025 y a comienzos de este año.

"No nos podemos descansar", remarcó. Artagaveytia indicó que el segundo semestre en un período del año en el que se incrementan la cantidad de siniestros de tránsito y los fallecidos y los lesionados graves.

Los operativos comenzarán en la tarde del lunes 24, se incrementarán hacia la noche de cara al comienzo de las fiestas, y se extenderán hasta la mañana del martes 25 de agosto.

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