"Volvemos después de 10 años a tener números negativos en Ancap", dijo Orsi, e informó de "una deuda total de 255 millones de dólares"

Luego anunció que habrá “un cambio de gestión” en Ancap y aseguró que el mismo “no puede afectar el bolsillo de los uruguayos".

Consultado sobre si estas cifras no habían sido informadas durante la transición, Orsi dijo que los datos “surgen de estudios que hace la nueva presidencia de Ancap”, y agregó: “Es lógico que los números no estuvieran afinados. Los números me llegan hoy porque acaban de cerrar el balance del año pasado. No puedo decir que nos ocultaron cifras, la dinámica hace que en abril tengamos los números que surgen de un balance. Estos son los resultados”.

El precio de los combustibles en mayo

La ministra de Industria señaló además que “las pérdidas en el negocio del portland se multiplicaron por 12”, pasando de 2 millones de dólares a más de 24 millones.

“Falta inversión, para que todo vuelva a funcionar como tiene que funcionar”, aseguró Cardona.

Consultada sobre cómo podría impactar esta situación de Ancap en el precio de los combustibles desde mayo, Cardona dijo que la semana que viene recibirán el informe mensual sobre el precio de paridad de importación.

Con ese insumo y otras consideraciones sobre el funcionamiento de Ancap se tomará una decisión política sobre el precio de los combustibles.