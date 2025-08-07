RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACTO DE LA 40 CON LACALLE POU

"Volvé Luis", le pidieron dirigentes y militantes del Partido Nacional a Lacalle Pou: "Me acabo de ir", respondió

Dirigentes y militantes del Espacio 40 del Partido Nacional le pidieron al expresidente Lacalle Pou que vuelve a ser candidato en el 2029. “Me acabo de ir”, respondió tras recibir una plaqueta con una frase especial.

Lacalle Pou en acto del Espacio 40, Partido Nacional.&nbsp;

Lacalle Pou en acto del Espacio 40, Partido Nacional. 

El expresidente Lacalle Pou participó el miércoles de noche de un acto para celebrar los 17 años del Espacio 40, el sector del Partido Nacional liderado por el senador Javier García.

Sentado en primera fila, Lacalle Pou escuchó los discursos y al final subió al escenario para recibir una plaqueta de obsequio.

“Es un reconocimiento a tu liderazgo, que esperamos fervientemente que en el 29, así como nos sacó de los peores momentos del país, nos lleve adelante en las elecciones”, le dijo a Lacalle Pou quien presentó el obsequio.

delgado renuncio este martes al senado para tener total dedicacion como presidente del partido nacional
Seguí leyendo

Delgado renunció este martes al Senado para tener "total dedicación" como presidente del Partido Nacional

Luego se leyó en voz alta lo que dice la plaqueta, que comienza con la frase que dijo Lacalle Pou el último día de su gobierno, el 28 de febrero de 2025: “Cómo no volver a vivirlo, si no hay cosa más linda en la vida que servir al país de uno”.

Leída esta frase comenzaron los aplausos y un militante, entre el público, gritó: “Volvé”.

“Gracias presidente, vamos con todo para el 29”, le dijo a Lacalle Pou quien le entregó la plaqueta en mano.

“Volvé Luis, por favor volvé”, gritó una militante desde el público, y Lacalle Pou respondió: “Me acabo de ir”.

Luego de las risas, el expresidente agregó: “Lo bueno y breve dos veces bueno. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón. Muchas gracias”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
ARTIGAS

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
curiosidades

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos
EN SANTA LUCÍA

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja

Te puede interesar

Paro general por cierre de planta de Conaprole en Rivera, y planta de Lactalis en Cardona.
CONFLICTO EN EL SECTOR LÁCTEO

Paro general y movilización de los sindicatos de la industria láctea este jueves por cierre de plantas en Cardona y Rivera
Lacalle Pou en acto del Espacio 40, Partido Nacional.  video
ACTO DE LA 40 CON LACALLE POU

"Volvé Luis", le pidieron dirigentes y militantes del Partido Nacional a Lacalle Pou: "Me acabo de ir", respondió
Paro en mutualistas este jueves: Federación Uruguaya de la Salud rechaza pautas salariales y se moviliza
reclamos salariales

Paro en mutualistas este jueves: Federación Uruguaya de la Salud rechaza pautas salariales y se moviliza

Dejá tu comentario