"Volvé Luis", le pidieron dirigentes y militantes del Partido Nacional a Lacalle Pou: "Me acabo de ir", respondió

El expresidente Lacalle Pou participó el miércoles de noche de un acto para celebrar los 17 años del Espacio 40, el sector del Partido Nacional liderado por el senador Javier García.

Sentado en primera fila, Lacalle Pou escuchó los discursos y al final subió al escenario para recibir una plaqueta de obsequio.

“Es un reconocimiento a tu liderazgo, que esperamos fervientemente que en el 29, así como nos sacó de los peores momentos del país, nos lleve adelante en las elecciones”, le dijo a Lacalle Pou quien presentó el obsequio.

Luego se leyó en voz alta lo que dice la plaqueta, que comienza con la frase que dijo Lacalle Pou el último día de su gobierno, el 28 de febrero de 2025: “Cómo no volver a vivirlo, si no hay cosa más linda en la vida que servir al país de uno”.

Leída esta frase comenzaron los aplausos y un militante, entre el público, gritó: “Volvé”.

“Gracias presidente, vamos con todo para el 29”, le dijo a Lacalle Pou quien le entregó la plaqueta en mano.

“Volvé Luis, por favor volvé”, gritó una militante desde el público, y Lacalle Pou respondió: “Me acabo de ir”.

Luego de las risas, el expresidente agregó: “Lo bueno y breve dos veces bueno. Gracias por ayer, gracias por hoy. Siempre en mi corazón. Muchas gracias”.