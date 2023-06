Virólogo dijo que "no hay números" para saber si hay "una alerta" por infecciones respiratorios

Al respecto de lo que sucede en este 2023, ante lo cual las autoridades del Ministerio de Salud Pública pidieron adelantar vacaciones a la ANEP, el virólogo dijo que hay un aumento de casos, de hospitalizaciones, pero que "todavía no hay números". El virólogo cuestiona que una medida de extender las vacaciones en este momento no tendría "efectividad" a la hora de reducir contagios. Al momento, la ANEP estableció adelantar vacaciones, que ahora son entre el 3 y el 14 de julio en Educación Inicial y Primaria.

"No sabemos realmente la magnitud de este aumento de casos, si es para considerar una alerta, una preocupación mayor o no. Lo cierto es que son situaciones esperables y si las comparamos con 2021 y 2022 es un aumento mayor del número de casos, pero son situaciones no comparables porque los contextos epidemiológicos referidos a lo que fue la circulación de covid son completamente diferentes. Si podemos comparar con niveles prepandemia", señaló y remarcó que sin números reales no se puede hacer una valoración.