Violenta rapiña en Salto: a punta de pistola, delincuentes amenazaron a comerciantes y huyeron con $10.000

Dos delincuentes rapiñaron un almacén del barrio Saladero, en el suroeste de la ciudad de Salto, el sábado de noche. En el local había clientes cuando ocurrió el asalto.

Los agresores llegaron en moto. Uno se quedó afuera, mientras que el otro ingresó con un arma de fuego, apuntó a los propietarios y exigió el dinero.

Los rapiñeros se llevaron $10.000 y huyeron del lugar.

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La Policía montó un operativo en busca de los delincuentes, pero no obtuvo resultados positivos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

En los últimos días se registraron otros hechos similares en las inmediaciones y con la misma modalidad. La Policía investiga si se trata de los mismos delincuentes.