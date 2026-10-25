RECIBÍ EL NEWSLETTER
quedó filmada

Violenta rapiña en Salto: a punta de pistola, delincuentes amenazaron a comerciantes y huyeron con $10.000

Dos delincuentes llegaron en moto al local del barrio Saladero. Uno ingresó armado y amenazó a los propietarios para llevarse $10.000. Investigan si son los autores de otros delitos similares en la zona.

Videos cedidos a Subrayado. Rapiña en comercio en Salto.

rapiña-local-salto-arma-delincuente

Dos delincuentes rapiñaron un almacén del barrio Saladero, en el suroeste de la ciudad de Salto, el sábado de noche. En el local había clientes cuando ocurrió el asalto.

Los agresores llegaron en moto. Uno se quedó afuera, mientras que el otro ingresó con un arma de fuego, apuntó a los propietarios y exigió el dinero.

Los rapiñeros se llevaron $10.000 y huyeron del lugar.

Foto: Subrayado. Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, Toledo Chico, Montevideo.
Seguí leyendo

Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila

La Policía montó un operativo en busca de los delincuentes, pero no obtuvo resultados positivos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

En los últimos días se registraron otros hechos similares en las inmediaciones y con la misma modalidad. La Policía investiga si se trata de los mismos delincuentes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping, donde delincuentes llegaron en motos y con cascos
LA RAPIÑA Y HOMICIDIO dEL MARTES

Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico
JUICIO ORAL

Fiscalía pide de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a melliza de 9 meses
montevideo

Investigan hallazgo de restos humanos en planta de residuos de Felipe Cardoso
Homicidio en canelones

Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía

Te puede interesar

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
VOTACIÓN HASTA LAS 19:00

Justicia extiende dos horas la votación en Brasil debido a dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades
El esposo de Karina Dafonte reclama justicia tras cumplirse dos años de su muerte en un accidente de ómnibus.
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos
Foto: Subrayado.
Homicidio en paysandú

Un "incidente" en Paysandú terminó en asesinato: la víctima fue un hombre de 58 años y hay un sospechoso identificado

Dejá tu comentario