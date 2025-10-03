El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe, frente a la costa de Venezuela, contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos.
Video: Estados Unidos anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe
La información oficial, publicada en redes sociales con un video, muestra a la supuesta narcolancha cuando es destruida por un misil de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.
"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó en la red social X, acompañado con un video.
