Victoria Gallego se convirtió en la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay

Victoria Gallego se convirtió este domingo en la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay con el 66,96% de los votos.

El duelo se dio entre Vicky y Agustina Zerbino que habían quedado en placa tras las nominaciones del confesionario, junto a Victoria Campo, que fue salvada luego por Fabricio, primer líder de esta edición.

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Colo Gianarelli felicitó a ambas previo a dar a conocer la nominación: "Las felicito. Yo soy muy abrazador, así que les mando un abrazo grande a las dos. La que le toca irse, no se vaya corriendo. Que vaya tranquila a buscar la valija, salude a sus compañeros y el dueño de casa la va a despedir como es costumbre", dijo.

Luego de anunciar la decisión le anunció a Vicky que la espera este lunes en el piso para charlar sobre lo vivido en la casa.

ASÍ FUE LA DECISIÓN DEL SUPREMO… Vicky quedó eliminada de este Gran Hermano Uruguay.



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Victoria fue recibida por Eliana Dide tras abandonar la casa y dijo que fue una semana increíble. "Una experiencia hermosa. Estoy muy contenta. Son todas una personas increíbles, no tengo nada malo para decir", comentó.

Vicky expresó que esperaba quedarse un poco más.