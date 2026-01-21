Viajarán el viernes los bomberos uruguayos que apoyarán el combate a los incendios en Chile

El contingente de bomberos uruguayos que brindará apoyo en el combate a los incendios forestales en Chile partirá el viernes a la hora 9:00 desde el Aeropuerto de Carrasco, informó Bomberos. El gobierno chileno envió pedido de ayuda y la colaboración fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi.

Uruguay recibió una “solicitud de apoyo” de Chile para colaborar en las tareas en las regiones del Ñuble y Biobío, declaradas zona de catástrofe. Según explicó Orsi, el pedido llegó a través de Cancillería y se resolvió el envío de entre 30 y 40 bomberos, en principio.

El mandatario señaló que el apoyo solicitado es principalmente humano, ya que en varias zonas afectadas no es posible ingresar con maquinaria pesada y el trabajo debe realizarse a pie. Agregó que Uruguay ya ha enviado efectivos en otras oportunidades.

Al menos 20 personas murieron y miles quedaron sin hogares. No se reportaron ciudadanos uruguayos afectados por los incendios.

El presidente chileno, Gabriel Boric, agradeció la solidaridad internacional. Mencionó que recibió ayuda de EEUU mediante su embajada en Chile, además de contingentes que llegarán desde México, Uruguay, Portugal, Brasil y Paraguay.

Los incendios ocurren desde el 16 de enero y escalaron con fuerza el domingo y lunes, cuando las altas temperaturas y los fuertes vientos propagaron el fuego hacia zonas habitadas. Las regiones del Ñuble, la Araucanía y Biobío concentran los daños más severos.

En las últimas horas, residentes del sur de Chile reclamaban ayuda entre las ruinas. Con el descenso de las temperaturas, los equipos de emergencia tuvieron un respiro que permitió a las familias regresar a limpiar los escombros de sus viviendas, mientras persisten reclamos por servicios básicos y asistencia inmediata.

Las autoridades chilenas informaron que hay más de 7.200 personas damnificadas y que la cifra sigue en aumento. El presidente Boric recorrió las zonas afectadas y el gobierno anunció medidas de apoyo, entre ellas un bono económico para las familias perjudicadas, mientras continúan los esfuerzos para que la ayuda llegue con mayor rapidez a las comunidades más golpeadas.

Con información de AFP.