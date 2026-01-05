Vía Blanca en 8 de Octubre: una feria que se extiende hasta la noche y con menos comerciantes que años anteriores

Este lunes se realiza la Vía Blanca , tradicional feria que se realiza en la previa del Día de Reyes , con puestos en la avenida 8 de Octubre que están hasta altas horas.

Nelly Silva, del Centro Comercial La Unión, se refirió a la edición 2026 de la Vía Blanca, en la previa del Día de Reyes y aseguró que hay "muy pocos comerciantes".

Hay 1.800 puestos, según datos de la Intendencia de Montevideo. De estos, 40 son comerciantes.

"Muchísimos comerciantes quedaron afuera, porque el plazo para hacer todas las gestiones salió tarde. Siempre se están haciendo estas gestiones alrededor del 15,16 de octubre. Este año se hizo a partir del 15 de diciembre, muy poquitos días, muy poquito tiempo, y muchos comerciantes quedaron afuera", explicó Silva.

La edición 2026 de la tradicional Vía Blanca se desarrolla este año entre las calles Sanguinetti y Larravide, con una reducción significativa en el espacio disponible. Además, tras la pandemia se había eliminado el carril central para mejorar la movilidad; sin embargo, este año se reinstalaron dos carriles centrales para regularizar los puestos informales.

La organización estuvo a cargo del Comunal 11 y enfrentó varios inconvenientes logísticos: “No están pintados como se pinta con blanco todos los años para ubicar con facilidad los lugares”, comentó Silva. A pesar de estos problemas, los comercios permanecerán abiertos hasta altas horas ofreciendo promociones y garantías.

En cuanto a las ventas navideñas, Silva reconoció una caída generalizada atribuida al crecimiento del comercio online y plataformas como Temu: “El efecto Temu está presente en las bajas en las ventas”. Finalmente destacó avances en el control de puestos ilegales aunque persisten desafíos similares a otras zonas comerciales.