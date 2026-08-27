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RETROCESO DE 0,6%

Ventas del Comercio y Servicios volvieron a caer en el segundo trimestre

La caída fue de 0,6% interanual, principalmente en Servicios, según la Cámara de Comercio. Es la segunda caída interanual consecutiva, luego de la baja de 1,1% en el primer trimestre.

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El sector Comercio y Servicios registró un retroceso de 0,6% en sus ventas reales en el segundo trimestre, en comparación con igual período del año pasado. Es la segunda caída interanual consecutiva, luego de la baja de 1,1% en el primer trimestre.

Los datos surgen de la Encuesta Trimestral de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), que destaca que, de los 16 rubros relevados, solamente cuatro mostraron aumentos en sus ventas reales.

Las bajas más fuertes se dieron en las ventas de Hoteles (-12,8%), Cuidado Personal (-10,0%), Restaurantes y confiterías (-8,2%) y Minimercados (-7,3%). Casi el 70% de las 327 empresas encuestadas mostró aumentos reales de facturación.

Foto: FocoUy. 
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Los sectores que mostraron aumentos fueron Indumentaria (8,6%), Publicidad (3,6%), Construcción, Ferreterías y Pinturerías (3,0%) y Supermercados (0,2%), siendo este último el único de los 16 rubros relevados que logró revertir la variación negativa registrada en el primer trimestre.

Las proyecciones de crecimiento este año siguen revisándose a la baja, por lo que la CNCS espera que la actividad del sector siga ubicándose por debajo de los resultados del año anterior. “A esto se suma, que los principales fundamentos del comportamiento del consumo privado (salario real, empleo y expectativas) también vienen atravesando un proceso de menor dinamismo, el cual se consolida mes a mes”, concluye el informe.

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