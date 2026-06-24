RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTA ELECTA

Ventaja irreversible: Keiko Fujimori agradece respaldo de electores y reconoce que Perú está dividido

La candidata sacó una ventaja de poco más de 44.000 votos, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan unos 36.300 votos correspondientes a 121 actas electorales.

AFP

AFP

La candidata Keiko Fujimori agradeció este miércoles el respaldo de los electores que la colocan como virtual presidenta electa de Perú, tras consolidar una ventaja irreversible sobre Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio.

La hija del expresidente Alberto Fujimori aparecía como la ganadora de la elección al término de uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina, una victoria que su rival se muestra renuente a aceptar alegando un presunto fraude, aunque sin aportar pruebas.

Con 99,87% de las actas escrutadas, la candidata reunía el 50,120% de los votos frente al 49,880% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Foto: AFP. Keiko Fujimori, Perú.
Seguí leyendo

Elecciones en Perú: Keiko Fujimori amplía ventaja en escrutinio presidencial

"Frente a estos resultados lo primero que quiero es agradecer al pueblo peruano", dijo Keiko Fujimori en una conferencia de prensa.

La candidata derechista sacó una ventaja de poco más de 44.000 votos, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan unos 36.300 votos correspondientes a 121 actas electorales.

"Esta elección la han ganado los ciudadanos (...) Ha sido larga la espera, todavía faltan algunas actas por contabilizar" pero las cifras muestran "un resultado que sería irreversible", agregó.

Fujimori reconoció que Perú "ha quedado fragmentado" por la polarización que dejó la campaña y el estrecho margen que la separó de su rival.

Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, aseguró a la prensa el martes que ha ocurrido "una grave afectación del proceso electoral", específicamente durante el sufragio en el exterior.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

Temas de la nota

Lo más visto

video
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
TRIBUNAL DE APELACIONES

Confirman condena al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, por apropiación indebida
EN MONTEVIDEO

Accidente laboral grave en una obra: un trabajador cayó del octavo al tercer piso
PLAN UR

Más de 17.000 personas se inscribieron para obtener beneficios de flexibilización de créditos hipotecarios
SALTO

Siniestro de tránsito fatal: un hombre de 65 años murió tras chocar contra un árbol

Te puede interesar

Foto: Javier Radiccioni en X.
TRIBUNAL

Apelaciones mantuvo prisión preventiva para exdiputado Radiccioni por violencia contra su expareja, aunque por menor plazo
Gobierno felicitó al presidente electo de Colombia y habló del compromiso a profundizar relaciones bilaterales
CANCILLERÍA

Gobierno felicitó al presidente electo de Colombia y habló del compromiso a profundizar relaciones bilaterales
Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió la renuncia de Lustemberg video
DIALOGÓ CON EL PRESIDENTE

Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió la renuncia de Lustemberg

Dejá tu comentario