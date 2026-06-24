Ventaja irreversible: Keiko Fujimori agradece respaldo de electores y reconoce que Perú está dividido

La candidata Keiko Fujimori agradeció este miércoles el respaldo de los electores que la colocan como virtual presidenta electa de Perú, tras consolidar una ventaja irreversible sobre Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio.

La hija del expresidente Alberto Fujimori aparecía como la ganadora de la elección al término de uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina, una victoria que su rival se muestra renuente a aceptar alegando un presunto fraude, aunque sin aportar pruebas.

Con 99,87% de las actas escrutadas, la candidata reunía el 50,120% de los votos frente al 49,880% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

"Frente a estos resultados lo primero que quiero es agradecer al pueblo peruano", dijo Keiko Fujimori en una conferencia de prensa.

La candidata derechista sacó una ventaja de poco más de 44.000 votos, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan unos 36.300 votos correspondientes a 121 actas electorales.

"Esta elección la han ganado los ciudadanos (...) Ha sido larga la espera, todavía faltan algunas actas por contabilizar" pero las cifras muestran "un resultado que sería irreversible", agregó.

Fujimori reconoció que Perú "ha quedado fragmentado" por la polarización que dejó la campaña y el estrecho margen que la separó de su rival.

Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, aseguró a la prensa el martes que ha ocurrido "una grave afectación del proceso electoral", específicamente durante el sufragio en el exterior.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.