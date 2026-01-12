"Venimos a pedir que no nos olviden": familiares de un hombre asesinado en una rapiña piden justicia

Los familiares de Pedro, un hombre de 32 asesinado en una rapiña piden justicia .

"Venimos a pedir justicia, a pedir que no nos olviden, que la justicia pueda intervenir, que no pase más esto. Es una realidad que nosotros pensamos que nunca nos iba a tocar. Muchas veces vemos de afuera estos casos y nos da indignación, pero no es lo mismo cuando te toca en carne viva", dijo uno de los familiares.

"Hoy mi familia se queda sin una parte fundamental. Un pilar para la esposa, para los dos niños chicos que él tenía. Tenía un niño de 8 años, una niña de tres años que hoy está preguntando por el padre y no lo tiene. Lamentablemente, no sabemos ni cómo decírselo, de qué manera, porque es un balde de agua fría para nosotros", agregó.

A Pedro lo describió como un trabajador. "Trabajaba 12, 14 horas por día. Cualquier persona que lo conoció te puede decir. Vivía para los hijos. Vivió trabajando para poder comprarse algo, para poder darse un gusto. A dos días de darse ese gustito, la moto, lo mataron para llevársela, un pedazo de fierro".

El hecho.

Pedro, de 32 años, y su sobrino de 21 circulaban en la noche del miércoles, poco antes de la hora 23, en una moto Kawasaki negra de alta cilindrada y al llegar al cruce de la ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite de Abayubá y Colón, se detuvieron en los semáforos.

Allí fueron interceptados por dos delincuentes que llegaron en otra moto. Estaban armados y con los cascos puestos.

El conductor de la moto, al advertir la rapiña, aceleró para escapar del lugar y allí fue cuando uno de los delincuentes le disparó en la cabeza.

Los delincuentes huyeron por la ruta 102 en la moto en la que estaban y en la Kawasaki que robaron al hombre y su sobrino.

Ante el llamado de emergencia. un móvil policial llegó al lugar, donde estaba el hombre tendido en la calle, herido de gravedad.

Fue trasladado en una ambulancia al Hospital Policial, donde a la 1:40 de la madrugada, casi tres horas después de la rapiña, se constató su muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza.

El caso pasó a manos del Departamento de Homicidios, que trabajó en la escena realizando las primeras actuaciones para dar con los dos delincuentes que rapiñaron la moto y mataron al conductor. El sobrino de la víctima no fue herido.

También trabajó Policía Científica relevando la escena para obtener evidencia que sirva para la investigación.