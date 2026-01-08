Venezuela anunció la liberación de "un número importante" de presos políticos

Un "número importante" de presos políticos , incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela , anunció este jueves el jefe del Parlamento local, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez , que asumió funciones de manera temporal tras la operación militar de Estados Unidos que el 3 de enero capturó en Caracas al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad. "Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", aseguró Rodríguez.

La decisión se toma cinco días después de la captura de Maduro, el sábado 3 de enero. Desde entonces el presidente Donald Trump asegura que su gobierno se hizo cargo de dirigir Venezuela y de administrar sus reservas de petróleo.

FUENTE: AFP y Subrayado