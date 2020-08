Venecia inaugura su "mostra" de cine sin alfombra roja ni grandes estrellas a causa de la pandemia

El prestigioso festival arranca con el filme "Lacci" del italiano Daniele Luchetti, una historia de infidelidad en una pareja napolitana, presentado fuera de concurso.

Embed

El primer gran festival internacional que se celebra en plena pandemia, durará diez días, hasta el 12 de septiembre y se realizará contra viento y marea a pesar de la reducción del número de invitados y de secciones paralelas.

La singular edición, comparable a las celebradas antes de las dos guerras mundiales o durante las marchas de protestas de los años 60, contará con un estricto protocolo sanitario que incluye mascarillas, pruebas y distanciamiento ante el preocupante resurgir del brote de coronavirus en Italia.

Pese a ello, el director del certamen, el crítico de cine Alberto Barbera, ha concebido una edición en la que se celebrará el cine y sus historias, con un elevado número de realizadoras mujeres, ocho, una cifra excepcional.

"Al inicio era la tempestad (...) Ahora vamos a encarar las tempestades con fuerza, la fuerza del cine", anuncia una voz en medio de imágenes de un temporal en el corto para promocionar la Mostra divulgado una semana antes.

- 18 películas en competición -

En total 18 películas, todas estrenos mundiales, compiten por el León de Oro en la sección oficial, entre ellas de autores de la talla de Andréi Konshalovski, Amos Gitai y el mexicano Michel Franco con el filme "Nuevo Orden".

Las grandes producciones de Hollywood estarán ausentes, a diferencia de pasadas ediciones, cuando Venecia era considerado el trampolín para llegar a los Óscar, después de que al menos ocho filmes ganaron codiciadas estatuillas: "Gravity", "Birdman", "La la Land", "Moonlight", "La forma del agua", "Roma", "A star is born" o "Joker".

El solitario y limitado desfile de estrellas por un tapete rojo sin público resultará peculiar.

Entre los que han confirmado su asistencia, pero que pueden renunciar a última hora debido a la situación sanitaria, figuran estrellas como Cate Blanchet y Matt Dillon, miembros del jurado, así como Maya Hawke, Casey Affleck o Vanessa Kirby.

"No contaremos con títulos espectaculares (...) algunos miembros de los equipos de filmación invitados no podrán viajar debido a las limitaciones a los viajes intercontinentales", admitió Barbera, que prometió recurrir a las nuevas tecnologías para la promoción de las películas.

No se trata del primer festival veneciano que se realiza en momentos particulares. Algunos medios recordaron algunas ediciones "especiales", como la de 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, soñando la libertad y el renacer tras veinte años de fascismo.

- México tras el León -

Como un guiño a América Latina, que atraviesa un momento difícil por el devastador coronavirus y cuyos realizadores tendrán dificultad para asistir, Venecia invitó para el concurso al director mexicano Michel Franco, con un filme sumamente político, sobre las diferencias sociales y la brecha entre ricos y pobres.

Pese a que Italia ha prohibido la entrada a ciudadanos de varios países latinoamericanos para evitar la propagación del coronavirus, la realizadora mexicana Yulene Olaizola participará con el largometraje "Selva trágica" en la sección Horizontes, la más experimental de la Mostra.

Su presencia no ha sido confirmada, como tampoco la de la realizadora colombiana Mariana Saffon, quien participa con el corto "Entre tú y Milagros" en la misma sección.

España estará representada con el corto 'The Human Voice' de Pedro Almodóvar, premiado el año pasado con el León a la Carrera, quien lo rodó en pleno aislamiento, y la serie '30 monedas', de Álex de la Iglesia.

El cine de América Latina estará presente en las secciones paralelas e independientes "Jornadas de los Autores" y la "Semana de la Crítica" con 'Tengo miedo torero', del chileno Rodrigo Sepúlveda, y la mexicana "50 o dos ballenas se encuentran en la playa" de Jorge Cuchí.

tengo miedo torero.jpg La obra de Rodrigo Sepúlveda está basada en la novela del chileno Pedro Lemebel del año 2001. Es la historia de amor entre "la Loca del Frente" (Castro), un hombre cuarentón abiertamente gay quien se dedica a bordar manteles para esposas de militares, y el joven Carlos (Ortizgris), un guerrillero del Frente Manuel Rodríguez

Fuera de competición, varias películas despertarán interés como "Una noche en Miami", dirigida por la actriz afroamericana Regina King sobre el debut del joven Cassius Clay y su batalla contra el racismo, de plena actualidad, y la proyección del documental "Greta", del sueco Nathan Grossman, sobre la historia de la joven activista Greta Thunberg desde sus inicios.

El León de Oro para toda una carrera será otorgado a la actriz británica Tilda Swinton y la directora de Hong Kong Ann Hui, dos ejemplos de versatilidad fuera de lo común.

Películas en competencia

Un total de 18 filmes competirán por el León de Oro en la 77 edición del festival de Venecia que se celebrará del 2 al 12 septiembre.

"In between dying" (Mientras llega la muerte) de Hilal Baydarov con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva, Murvat Abdulazizov, Kamran Huseynov, Samir Abbasov

Azerbaijan, Estados-Unidos / 88 minutos de duración

"Le sorelle Macaluso" (Las hermanas de Macaluso) de Emma Dante con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro

Italia / 94 minutos

"The world to come" (El mundo que viene) de Mona Fastwold con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

Estados-Unidos / 98 minutos

"Nuevo orden" de Michel Franco con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Eligio Meléndez

México-Francia / 88 minutos

"Amantes" ("Lovers") de Nicole Garcia con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel

Francia / 102 minutos

"Laïla in Haifa" de Amos Gitaï con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi, Naama Preis, Tsahi Halevi, Makram J. Khoury

Israel-Francia / 99 minutos

"Dorogie tovarichi" ("Queridos compañeros") de Andreï Konchalosky

con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish

Rusia / 116 minutos

"Spy no tsuma" ("La esposa del espía") de Kiyoshi Kurosawa con Yu Aoi, Issey Takahashi

Japón / 116 minutos

"Khorshid" ("Niños sol") de Majid Majidi

con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi Fard, Shamila Shirzad

Irán / 99 minutos

"Pieces of a woman" (Pedazos de mujer) de Kornel Mundruczo con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Jimmie Fails, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie

Canadá-Hungría/ 115 minutes

"Miss Marx" de Susanna Nicchiarelli con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Oliver Chris, Philip Gröning

Italia-Bélgica / 107 minutos

"Padrenostro" de Claudio Noce

con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

Italia / 120 minutos

"Notturno" de Gianfranco Rosi

Italia-Francia-Alemania/ 100 minutos

"Sniegu juz nigdy nie bedzie" ("Nunca volverá a nevar") de Malgorzata Szumowska y Michal Englert (co-director) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra

Polonia-Alemania / 113 minutos

"The disciple" (El discípulo) de Chaitanya Tamhane con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave, Kiran Yadnyopavit

India / 127 minutos

"Und morgen die ganze Welt" ("Y mañana el mundo entero") de Julia von Heinz con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Lust

Alemania-Francia / 101 minutos

"Quo vadis, Aïda?" de Jasmila Zbanic

con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Boris Isaković

Bosnia Herzegovina-Austria-Rumania-Holanda- Alemania-Polonia-Francia-Noruega

/ 101 minutos

"Nomadland" de Cholé Zhao

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells

Estados-Unidos / 108 minutos