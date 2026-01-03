"Venceremos", dice ministro del Interior de Venezuela tras ataques de EEUU

El ministro del Interior de Venezuela , Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna "venceremos" tras los bombardeos de Estados Unidos, tras los cuales se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro .

"No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo", dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal. "Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.