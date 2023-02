Vecinos de terreno del Palacio recibieron notificación de desalojo; según diputada "no van a quedar en la calle"

Algunas de las familias viven allí hace más de 40 años, recibieron una notificación de desalojo en el año 2021 y a partir de ese momento comenzaron a hablar con autoridades pero no han obtenido respuesta. Piden una solución habitacional.

Una de las moradoras contó a Subrayado que el lugar muchas veces se llueve, se inunda y se caen pedazos de pared. "El espacio es reducido para cada familia pero la vamos llevando", dijo otro de los vecinos. Y añadió: "¿Para qué voy a seguir arreglando si no sé cuándo me van a echar?". El hombre destacó que en el lugar no hay bocas de pasta base y que son todos laburantes.