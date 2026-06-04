Vecinos de Sayago denuncian robos, acoso y amenazas: "Es insostenible, estamos regalados, no hay patrullaje"

Nahuel comentó que el problema de inseguridad es bastante importante y viene ocurriendo desde hace varios meses. Además, aseguran que es insostenible y que han realizado las denuncias correspondientes.

Según señaló, la Policía les responde que hay un problema de recursos que, por más que ellos cumplan con su deber, los jueces y fiscales, quizás no están alineados con sus procedimientos.

Los robos ocurren a toda hora; el viernes pasado robaron a una maestra a las cinco de la tarde, cuando salía de trabajar.

Solicitan medidas preventivas, "algo estructural que aborde la situación del barrio, sea patrullaje, eso le corresponde a las autoridades, pero sí algo que nos deje ejercer nuestro derecho a trabajar, derecho a circular y el derecho a que no violen la privacidad de nuestros hogares".

Por su parte, Marcela manifestó que viven con mucha tensión, muchos problemas de moto y faltas de control.

"Hay muchas caras en la vuelta, se ve mucho rastrillo, no hay patrullaje, no hay nada. Estamos a la intemperie, después que oscurece, estamos regalados, tenés que cerrar antes, tenés que trancar, tenés que dejar de trabajar para poder irte seguro a tú casa y cuando salís mirar para todos lados cosa que no tengas ninguna problemática", contó.

Nahuel relató que un delincuente fue agarrado infraganti con un televisor, pero al otro día lo liberaron. "Tenemos las grabaciones, pasa amenazando al vecino que se tomó la molestia de hacer la denuncia (...) ya los vecinos tiene tanto miedo que ni siquiera van a hacer la denuncia", expresó.