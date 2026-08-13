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BARRIO FRANCISCO LÓPEZ

Vecinos de Rocha denuncian amenazas de muerte y de incendio de viviendas por parte de una pareja

Los vecinos del barrio Francisco López dijeron a Subrayado que las amenazas de muerte son constantes. A una de las vecinas le causaron lesiones con un machete.

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Vecinos del barrio Francisco López del departamento de Rocha denuncian amenazas y agresiones por parte de una pareja que fue desalojada de una boca de venta de drogas.

Lorena, una de las vecinas, dijo a Subrayado que le causaron lesiones físicas con un machete, le rompieron techos y las cámaras de seguridad. Las lesiones personales ocurrieron el 26 de diciembre y aún no ha tenido respuestas de Fiscalía.

"Me llevó meses poderme sanar porque tengo diabetes. Nunca me llamaron para preguntarme nada de Fiscalía. Hay videos de cómo estaba lastimada, todo lo que rompieron", contó.

Mabel, otra de las vecinas, dijo que la amenazaron de muerte y con prenderle fuego la casa. "Eso de que me van a prender fuego la casa es recurrente (...) es una situación muy difícil la mía", expresó.

Según Mabel, la pareja no quiere quedarse con las viviendas, sino que agreden porque quieren molestar, ser malvados. "Con la casa mía no se van a quedar, pagué 50 años el banco y no se van a quedar", afirmó.

Gladys, otra de las vecinas amenazadas, comentó que las amenazas de muertes son constantes y también de que le van a prender fuego la casa.

Por su parte, el comisario de Rocha, Gervasio Pereira, dijo que la pareja fue conducida a la seccional 12 debido a denuncias por amenaza de muerte y daños.

"Si bien puede ser recurrente, se ve que hay algo puntual porque es contra la moradora de la finca, es algo personal. Estamos en etapa de investigación", señaló.

Pereira indicó que la pareja tiene un perro de raza peligrosa por el que también han recibido denuncias por mordeduras.

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