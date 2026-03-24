Vecinos de Pocitos y Punta Carretas denuncian arrebatos en moto en pleno día: "Hay un nivel de inseguridad e impunidad increíble"

Este martes ocurrieron 2 hechos: el primero tuvo lugar en 21 de Setiembre y Roque Graseras cuando una pareja caminaba y un individuo en moto les arrancó 6 cadenas de oro; el segundo sucedió 10 minutos después cuando un individuo en moto le manoteó el celular, iba vestido de delivery.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que esto comenzó como una modalidad liderada por una banda a la que luego se sumaron otros delincuentes.

"Lamentables los robos, seguimos con los robos. Estaba parado en pleno 21 de Setiembre por cruzar a mi casa y de repente, segundos, fui al Abitab deposité y cuando doy la vuelta, demoramos porque pasó un auto (...) uno solo con casco negro, una moto echa pelota, sin chapa, y se ve que me estaba esperando, estaba entre un auto y otro auto", comentó.

Y agregó: "Me estaba esperando, me arrancó 6 cadenitas. Lo peor es que acá hay un tema sentimental (...) mi mamá se fue el año pasado quien me había quedado con las cadenitas y es eso lo que sentimentalmente lo que me deja destruido".

Otro de los damnificados dijo que iba hablando por teléfono por Roque Graseras como cualquier día cuando "una moto de Pedidos Ya subió a la vereda, me toma el celular y sale hacia Ellauri (...) claramente hay un nivel de inseguridad increíble, de impunidad increíble", señaló.