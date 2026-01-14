RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTAS 5 Y 63-CANELONES

Vecinos de Paso Pache reclaman más iluminación y avances en obras: "Hasta que no muera alguien no van a tomar medidas"

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que la rotonda ubicada en dicha intersección ha sido el epicentro de varios, como el caso de un coche de la empresa CITA que quedó empantanada.

paso-pache-ruta-canelones

Vecinos de Paso Pache se movilizaron por la falta de avances en las obras en ruta 5 y 63 que llevan a que ocurran siniestros en esa zona del departamento de Canelones.

Los lugareños reclaman más iluminación, unos 300 metros más de focos hacia ambos lados de la ruta, y la colocación de garitas. "Hasta que no muera alguien no van a tomar medidas", dijo uno de los vecinos.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que la rotonda ubicada en dicha intersección ha sido el epicentro de varios, como el caso de un coche de la empresa CITA que quedó empantanada.

rige actualizacion por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
Seguí leyendo

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos

"Más de 40 he visualizado yo, en la madrugada nadie lo sabe. Han habido muchísimos", dijo uno de los vecinos con respecto a los siniestros. Y agregó: "Se suben a la rotonda porque esto está totalmente oscuro, cero carteles; ahora empezaron a poner. CITA volcó hace ocho días el cartel, todavía no lo ha puesto. Caminera quedó de traer una balizas y tampoco las trajo".

Unas 120 personas viven en Paso Pache, entre ellos niños y jóvenes que se desplazan hacia sus centros de estudios y que tienen que cruzar la ruta.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

Te puede interesar

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en escenario de creciente conflictividad internacional
NACIONES UNIDAS

Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en "escenario de creciente conflictividad internacional"

Dejá tu comentario