Vecinos de Paso Pache reclaman más iluminación y avances en obras: "Hasta que no muera alguien no van a tomar medidas"

Vecinos de Paso Pache se movilizaron por la falta de avances en las obras en ruta 5 y 63 que llevan a que ocurran siniestros en esa zona del departamento de Canelones.

Los lugareños reclaman más iluminación , unos 300 metros más de focos hacia ambos lados de la ruta, y la colocación de garitas. "Hasta que no muera alguien no van a tomar medidas", dijo uno de los vecinos.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que la rotonda ubicada en dicha intersección ha sido el epicentro de varios, como el caso de un coche de la empresa CITA que quedó empantanada.

"Más de 40 he visualizado yo, en la madrugada nadie lo sabe. Han habido muchísimos", dijo uno de los vecinos con respecto a los siniestros. Y agregó: "Se suben a la rotonda porque esto está totalmente oscuro, cero carteles; ahora empezaron a poner. CITA volcó hace ocho días el cartel, todavía no lo ha puesto. Caminera quedó de traer una balizas y tampoco las trajo".

Unas 120 personas viven en Paso Pache, entre ellos niños y jóvenes que se desplazan hacia sus centros de estudios y que tienen que cruzar la ruta.