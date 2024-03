Vecinos de Las Piedras denuncian picadas; director de Tránsito cuestiona remate de motos incautadas

“Es insufrible”, dijo una vecina. “Creo que los vecinos que vivimos en esa zona, sobre bulevar del Bicentenario, que somos varios, es reiterativo, todos los fines de semana. Es la contaminación sonora, no se puede dormir, no tenés intimidad de estar tranquilo en tu casa”, afirmó.

Otra vecina, de 84 años, señaló que hay noches en las que no puede dormir. “Son las 4:00 o 5:00 de la mañana y te despiertan”, contó.

“Esto sigue siendo lo mismo desde hace un tiempo atrás, y cada vez peor. Los otros días esto era un desastre, hasta los tiros”, agregó otro vecino.

Gustavo Mobilio, director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, aseguró que hay un acuerdo con la Policía para trabajar en conjunto el tema.

“No es solamente en Las Piedras, sino en otros puntos del departamento, esta práctica se hace cada vez más habitual”, dijo Mobilo.

“Mientras tengamos el problema de que haya en otros lugares remates de vehículos que se incautan por estas causas y que después quien las compró las venda y salga otra vez a las calles, estamos en un problema grave. Lo primero que tenemos que hacer es que todo vehículo que se retiene por esta causa, sea destruido y no rematado. Segundo, que no sea tan fácil que pagando la multa puedan volver a salir a circular. Que no sea más una falta, sino un delito”, señaló el jerarca departamental.